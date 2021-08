Qualche ossessionato per il litigio non rovinerà la nostra estate d'oro (Di sabato 7 agosto 2021) Nell’istante in cui la 4x100 italiana ha conquistato l’oro, qualsiasi social network è stato invaso da commozione, urla (sia i video con le urla che le urla “scritte”), congratulazioni, complimenti, varie forme di non-ci-credo, meme, replay e Qualche presa in giro (decisamente meno sguaiate di quelle calcistiche). La gioia era l’unica emozione visibile e, forse, anche più che un’emozione e più che un sentiment: un sentimento. Veniva voglia di elargire cuori a chiunque perché, capita raramente, il desiderio di condividere quella gioia e perfino la parola “condivisione” parevano sensate. Così non si è potuto fare a meno di notare il primo tweet che spezzava ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 7 agosto 2021) Nell’istante in cui la 4x100 italiana ha conquistato l’oro, qualsiasi social network è stato invaso da commozione, urla (sia i video con le urla che le urla “scritte”), congratulazioni, complimenti, varie forme di non-ci-credo, meme, replay epresa in giro (decisamente meno sguaiate di quelle calcistiche). La gioia era l’unica emozione visibile e, forse, anche più che un’emozione e più che un sentiment: un sentimento. Veniva voglia di elargire cuori a chiunque perché, capita raramente, il desiderio di condividere quella gioia e perfino la parola “condivisione” parevano sensate. Così non si è potuto fare a meno di notare il primo tweet che spezzava ...

