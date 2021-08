Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del Bonus Rottamazione TV (dal 23 agosto) (Di sabato 7 agosto 2021) Pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo del Bonus Rottamazione TV che dal 23 agosto, quindi, sarà operativo. Con il Decreto firmato dal Ministro Giorgetti il 7 luglio, il Ministero dello Sviluppo Economico ha varato un nuovo incentivo per favorire l’acquisto di... Leggi su digital-news (Di sabato 7 agosto 2021)oggi inil Decreto attuativo delTV che dal 23, quindi, sarà operativo. Con il Decreto firmato dal Ministro Giorgetti il 7 luglio, il Ministero dello Sviluppo Economico ha varato un nuovo incentivo per favorire l’acquisto di...

