Professori no vax? Il governo si cautela e stanzia i fondi per le supplenze (Di sabato 7 agosto 2021) Il decreto pubblicato in Gazzetta ufficiale parla chiaro: i Professori devono avere il Green Pass, pena la sospensione dallo stipendio dopo 5 giorni di assenza. E mentre presidi e ministero (e ... Leggi su agi (Di sabato 7 agosto 2021) Il decreto pubblicato in Gazzetta ufficiale parla chiaro: idevono avere il Green Pass, pena la sospensione dallo stipendio dopo 5 giorni di assenza. E mentre presidi e ministero (e ...

riverpoptate : sperando che lo facciano tutti i professori no vax perché già il sistema scolastico fa schifo in più anche i profes… - angheran70 : «Niente sconti ai professori no vax» [La Stampa , 6 Agosto 2021] - crodinoporco : hanno messo il green pass obbligatorio per il personale scolastico GODO PER I MIEI CAZZO DI PROFESSORI NO VAX - PontelliMichele : @cosmar76 @AzzurraBarbuto Ma è professore?!? Ma veramente? Mi sa che ho avuto professori un po’ più di livello... i… - FronteAmpio : ?? Il #sgb – Sindacato Generale di Base, si schiera contro i lavoratori #novax . ?? Cosa dovrebbe pretendere un sin… -