Prime parole di Gaetano Curreri dopo l’infarto: “Anche questo grande figlio di puttana l’abbiamo sconfitto” (Di sabato 7 agosto 2021) BOLOGNA – Prime parole di Gaetano Curreri, leader degli Stadio, dopo l’infarto che lo ha colpito nei giorni scorsi durante un concerto a San Benedetto del Tronto. Ecco cosa ha scritto il cantante sulla pagina Facebook ufficiale della band: “Anche questo grande figlio di puttana l’abbiamo sconfitto! Difficile trovare parole per descrivere quanto vi sono grato per tutto l’affetto ricevuto. Un ringraziamento particolare lo dedico a una vera generazione di ... Leggi su lopinionista (Di sabato 7 agosto 2021) BOLOGNA –di, leader degli Stadio,che lo ha colpito nei giorni scorsi durante un concerto a San Benedetto del Tronto. Ecco cosa ha scritto il cantante sulla pagina Facebook ufficiale della band: “di! Difficile trovareper descrivere quanto vi sono grato per tutto l’affetto ricevuto. Un ringraziamento particolare lo dedico a una vera generazione di ...

Advertising

OfficialASRoma : ???? Le prime parole di Eldor Shomurodov in giallorosso! ??? L'intervista completa è su YouTube ??… - m_spagna : RT @illusioneottica: #Foggia #Draghi Mi sono piaciute MOLTE le prime parole del Presidente #Conte:“Ce la metterò tutta per restituire dign… - SaElyEmma : @Iolandaa__ Secondo me al gf ha omesso un po di parole che sapeva in iraniano...di solito le prime parole che impar… - dory1490 : @mariarosi79 si era una battuta immaginavo anche perchè di norma le prime parole che uno impara nell'altra lingua s… - Giusepp17413380 : RT @Libero_official: 'Finalmente possiamo partire': le prime parole di #Conte da leader #M5s #agenziaVISTA -