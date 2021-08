Previsioni meteo: ecco la fiammata dell'estate. Temperature fino a 45°, dove e quando (Di sabato 7 agosto 2021) Il team de iLmeteo.it avvisa che "la fase più calda è attesa tra giovedì 12 e sabato 14, quando si raggiungerà l'apice di questa che si preannuncia come la più rovente e generale fiammata dell'estate ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 7 agosto 2021) Il team de iL.it avvisa che "la fase più calda è attesa tra giovedì 12 e sabato 14,si raggiungerà l'apice di questa che si preannuncia come la più rovente e generale...

Advertising

Agenzia_Ansa : Buongiorno da @Agenzia_Ansa Queste le previsioni del tempo per oggi 7 agosto 2021 #ANSA - Simona59855063 : @LucianiAlberto A questo nemmeno le previsioni del meteo gli farei fare! Praticamente se dovrebbe 'contrastare' da solo ! - infoitinterno : Previsioni meteo: ecco la fiammata dell'estate. Temperature fino a 45°, dove e quando - MMoscadelli : RT @iltirreno: Meteo, si prospetta la settimana più rovente dell'estate: le previsioni in Toscana - NoiNotizie : #Bari domani bollino arancione. Settimana torrida, anche oltre i 45 gradi in alcune zone. #Meteo #Puglia fra le reg… -