'Presidi controllori', è polemica, 'no alle sanzioni' (Di sabato 7 agosto 2021) E' quanto prevede il decreto sull'obbligo del green pass nella scuola pubblicato in Gazzetta ufficiale. "Il Commissario straordinario - si legge - predispone e attua un piano di screening della ... Leggi su ansa (Di sabato 7 agosto 2021) E' quanto prevede il decreto sull'obbligo del green pass nella scuola pubblicato in Gazzetta ufficiale. "Il Commissario straordinario - si legge - predispone e attua un piano di screening della ...

Advertising

AchoSanSensei : RT @Agenzia_Ansa: 'Presidi controllori', è polemica, 'no alle sanzioni'. Oltre 217 mila i prof non ancora vaccinati #ANSA - fabioferrero71 : RT @Agenzia_Ansa: 'Presidi controllori', è polemica, 'no alle sanzioni'. Oltre 217 mila i prof non ancora vaccinati #ANSA - Agenzia_Ansa : 'Presidi controllori', è polemica, 'no alle sanzioni'. Oltre 217 mila i prof non ancora vaccinati #ANSA - fisco24_info : 'Presidi controllori', è polemica, 'no alle sanzioni': Oltre 217 mila i prof non ancora vaccinati - infoitinterno : Green Pass e vaccini: sospesi prof senza certificato, multati presidi non controllori -

Ultime Notizie dalla rete : Presidi controllori 'Presidi controllori', è polemica, 'no alle sanzioni' "Viene previsto per il preside un nuovo profilo, l'ispettore per la salute: non è possibile, i presidi svolgono un compito di indirizzo e leadership educativa e pedagogica, ogni distrazione fa un ...

Green Pass e vaccini: sospesi prof senza certificato, multati presidi non controllori Vaccino a scuola, multe ai presidi fino a tremila euro se non controllano. Sanzioni - come titola il sito web repubblica.it - per i prof senza Green Pass, ma anche per chi non si assicura che siano in regola. Il ministro ...

'Presidi controllori', è polemica, 'no alle sanzioni' Agenzia ANSA 'Presidi controllori', è polemica, 'no alle sanzioni' Oltre 217 mila i prof non ancora vaccinati. Il decreto sull'obbligo del Green pass nella scuola è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale: 100 milioni per lo screening e 358 per le supplenze. (ANSA) ...

Green Pass e vaccini: sospesi prof senza certificato, multati presidi non controllori Stampa. Vaccino a scuola, multe ai presidi fino a tremila euro se non controllano. Il ministro Bianchi rassicura sui numeri della scuola: siamo al 90% di vaccinati tra il personale docente e non Sanzi ...

"Viene previsto per il preside un nuovo profilo, l'ispettore per la salute: non è possibile, isvolgono un compito di indirizzo e leadership educativa e pedagogica, ogni distrazione fa un ...Vaccino a scuola, multe aifino a tremila euro se non controllano. Sanzioni - come titola il sito web repubblica.it - per i prof senza Green Pass, ma anche per chi non si assicura che siano in regola. Il ministro ...Oltre 217 mila i prof non ancora vaccinati. Il decreto sull'obbligo del Green pass nella scuola è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale: 100 milioni per lo screening e 358 per le supplenze. (ANSA) ...Stampa. Vaccino a scuola, multe ai presidi fino a tremila euro se non controllano. Il ministro Bianchi rassicura sui numeri della scuola: siamo al 90% di vaccinati tra il personale docente e non Sanzi ...