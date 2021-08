Preghiera per chiedere a Dio il ristoro del nostro corpo e spirito – 7 agosto (Di sabato 7 agosto 2021) Dio è un Padre premuroso che si prende cura di tutte le nostre necessità anche di ristorarci in questo tempo di vacanza e di riposo. Preghiamo Dio Padre a cui è dedicato il mese di agosto, che ci conceda un buon recupero delle nostre fisiche e anche una buona ricarica del nostro spirito: soprattutto che L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 7 agosto 2021) Dio è un Padre premuroso che si prende cura di tutte le nostre necessità anche di ristorarci in questo tempo di vacanza e di riposo. Preghiamo Dio Padre a cui è dedicato il mese di, che ci conceda un buon recupero delle nostre fisiche e anche una buona ricarica del: soprattutto che L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

enricoruggeri : Tanta stima, tanto affetto e una preghiera per #GaetanoCurreri - matteosalvinimi : Questo pomeriggio a Cisterna di Latina, per depositare dei fiori alla 'Scalinata degli Angeli', composta da sette p… - MatteoRichetti : 41 anni fa la #stragediBologna, in cui persero la vita 85 persone e ne rimasero ferite 200. Una preghiera per tutte… - GesAU_it : ? ? ? Preghiera per diventare piccoli ???????????????????????????????? ? Crociata di preghiera illustrata… - CiaoKarol : La ‘potente’ supplica alla Madonna dell’Arco per ricevere benefici nell’anima. Preghiera della sera, 7 Agosto 2021:… -