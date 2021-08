Preghiera di oggi 7 agosto alla Madonna delle Vigne di Genova (Di sabato 7 agosto 2021) La Madonna apparve in un Vigneto a una donna, e da allora continua a spandere grazie a chi la supplica in questo luogo. Nell’anno 560 la Vergine Maria apparve a una donna, Argenta Grillo, in una zona che in quell’epoca era adibita a Vigneto. In quel luogo, in seguito a questo evento soprannaturale, venne costruita L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 7 agosto 2021) Laapparve in unto a una donna, e da allora continua a spandere grazie a chi la supplica in questo luogo. Nell’anno 560 la Vergine Maria apparve a una donna, Argenta Grillo, in una zona che in quell’epoca era adibita ato. In quel luogo, in seguito a questo evento soprannaturale, venne costruita L'articolo proviene da La Luce di Maria.

