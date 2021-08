Pozzallo dimostra che le parole accoglienza e solidarietà hanno ancora posto nel nostro vocabolario

(Di sabato 7 agosto 2021) A toccare terra asaranno in 549. Tra loro 36 donne e ben 118 minori, in gran parte non accompagnati. L'Ocean Viking che ha avuto l'ok per puntare versoli ha salvati in ben sei ...

outstreamli aspetta, la macchina organizzativa per accoglierli è complessa, soprattutto in questo tempo segnato dalla pandemia. Controlli veri, seri, approfonditi, non quelli bypassati con ...L'episodio di ieri ache non c'è tempo da perdere". Interviene anche il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, il quale sostiene che "ala ...Sbarcano dalla Ocean Viking non clandestini, come insiste a chiamarli chi vive all'ombra di Salvini, ma uomini, donne, bambini ed anche neonati che nel Mediterraneo rischiavano di morire.Il Ministro dell’Interno ha indicato Pozzallo come porto di sbarco dei migranti dell’Ocean Viking. Ufficializzata la decisione, il Prefetto di Ragusa Ranieri ha organizzato una riunione operativa nel ...