Pomeriggio 5, quando inizia? Orario ridotto per Barbara d’Urso, cosa cambia (Di sabato 7 agosto 2021) Barbara d’Urso sta per tornare al timone di un solo programma, Pomeriggio 5, lo storico contenitore di Canale 5 che in vista della prossima edizione subirà un drastico ma ormai inevitabile cambiamento. Pomeriggio 5, la nuova edizione in partenza Il ritorno in tv di Barbara d’Urso dopo la pausa estiva avrà come parola d’ordine “ridimensionamento”.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 7 agosto 2021)sta per tornare al timone di un solo programma,5, lo storico contenitore di Canale 5 che in vista della prossima edizione subirà un drastico ma ormai inevitabilemento.5, la nuova edizione in partenza Il ritorno in tv didopo la pausa estiva avrà come parola d’ordine “ridimensionamento”.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : #Pomeriggio5, quando inizia? Orario ridotto per Barbara d’Urso, cosa cambia - mifateschifo : Che si fa quando si è presi male, di sabato pomeriggio? - Carmi27251070 : @MetaErmal Buon pomeriggio Ermal ??vediamo un po' ??....Quando leggi sui social di certi Drama che partono quando po… - Iamdavide28 : @QuiMediaset_it @alfosignorini @gigiodonna1 @MediasetPlay @GrandeFratello Quando il promo di pomeriggio 5? - LanguagePlanetJ : Ma vi commuovete per le badanti anche quando affollano i parchi il giovedì pomeriggio pure in pieno inverno, non av… -