Polpo gigante afferra un addetto alla manutenzione dell’Acquario di Genova e lo intrappola tra i suoi tentacoli – VIDEO

Un super Polpo giocherellone afferra un sub per i piedi e lo intrappola con i suoi tentacoli. No, non siamo su set di "Octopus", il film del 2000 che racconta di un Polpo reso gigantesco dalle radiazioni capace di attaccare navi e sottomarini. Siamo all'Acquario di Genova. Il protagonista umano è un addetto alla manutenzione della vasca dove vive l'esemplare, un Polpo gigante femmina del Nord del Pacifico: molto ben nutrito, ma soprattutto giocoso.

