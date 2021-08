Pio e Amedeo, il messaggio che sta commuovendo l’Italia: “Periodo difficile” (Di sabato 7 agosto 2021) Pio e Amedeo, duo comico apprezzatissimo dal grande pubblico, di recente hanno pubblicato un nuovo messaggio sui social network. Pio e Amedeo è reduce dal grande successo in tv con… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 7 agosto 2021) Pio e, duo comico apprezzatissimo dal grande pubblico, di recente hanno pubblicato un nuovosui social network. Pio eè reduce dal grande successo in tv con… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

D3FENVLESS : vabbè comunque se trovate pio e amedeo divertenti avete la botta - HermanniTest : @marioadinolfi Pio e Amedeo che usano la parola frocio in tv va bene, la parola obeso, termine clinico, invece è un… - signorabing : @MagiCath98 A me lo fecero pio e Amedeo e decisi di non vedere nessun film poi dopo anni ho preso coraggio e qualch… - FaNaTiKo10 : @salvato87725522 @AntonioFiori15 Corro nudo fino sotto alla torre Eiffel stile emigratis Pio e Amedeo. - pietromichi : @MateColera19N26 Infatti. Che poi, basterebbe leggere cosa scrissi quando si scatenò il polverone per la Hunziker o… -