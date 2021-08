Piero di Cosimo, il vasariano uomo bestiale (Di domenica 8 agosto 2021) Nella genealogia wittkoweriana degli artisti malinconici e mercuriali, persi nei fumi troppo densi di pensieri ossessivi, di tristezze ricorrenti, Piero di Cosimo si è aggiudicato l’onore discutibile che si riconosce ai capofila. Accanto a Jacopo Pontormo – altro fiorentino sofistico tentato dagli eremitaggi meditabondi, più giovane tuttavia di quasi mezzo secolo –, il pittore, figlio di un fabbro e allievo di un maestro mediocre della fatta del Rosselli, è stato incluso in Born under Saturn fra i campioni esemplari di … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 8 agosto 2021) Nella genealogia wittkoweriana degli artisti malinconici e mercuriali, persi nei fumi troppo densi di pensieri ossessivi, di tristezze ricorrenti,disi è aggiudicato l’onore discutibile che si riconosce ai capofila. Accanto a Jacopo Pontormo – altro fiorentino sofistico tentato dagli eremitaggi meditabondi, più giovane tuttavia di quasi mezzo secolo –, il pittore, figlio di un fabbro e allievo di un maestro mediocre della fatta del Rosselli, è stato incluso in Born under Saturn fra i campioni esemplari di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

