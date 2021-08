Perseverance su Marte | la sonda della Nasa fallisce il primo tentativo | niente rocce dal pianeta Rosso

(Di sabato 7 agosto 2021) Non ce l’ha fatta – per ora – il rover, lanciato dalla Florida poco più di un anno fa e atterrato suil 18 febbraio scorso.infatti il suodi raccogliere un campione di roccia nel cratere Jezero. Qui, secondo gli scienziati, circa 3,5 miliardi di anni fa c’era un lago profondo circa 500 metri, formatosi forse in seguito all’impatto di un asteroide. Si sarebbe inaridito quando il clima sulè cambiato. L’agenzia spaziale statunitense spera di raccogliere una trentina di ...

Il roverdella , lanciato dalla Florida poco più di un anno fa e atterrato il 18 febbraio su, ha fallito nel suo primo tentativo di raccogliere un campione di roccia nel cratere Jezero. ......ieri la NASA ha condiviso le prime informazioni sull'operazione di raccolta di un campione dautilizza una punta di carotaggio cava e un trapano a percussione montato all'estremità ...Il rover NASA Perseverance ha iniziato nelle scorse ore le operazioni per la raccolta dei campioni del suolo e della regolite di Marte. Purtroppo il primo test non è andato a buon fine e la provetta p ...Non ce l’ha fatta – per ora – il rover Perseverance della Nasa, lanciato dalla Florida poco più di un anno fa e atterrato su Marte il 18 febbraio scorso. Fallisce infatti il suo primo tentativo di rac ...