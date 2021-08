Perché il Milan tifa Lukaku al Chelsea | clamoroso intreccio di mercato | chi può arrivare in rossonero

(Di sabato 7 agosto 2021) A fuoco lento. Ilvuole chiudere entro l'inizio della prossima settimana l'acquisto di Romeludall'Inter: sul tavolo 115 milioni a fronte dei 130 richiesti. Marina Granovskaia, infatti, vuole provare a mettere nell'operazione una contropartita tra Marcos Alonso (30) e Davide Zappacosta (29), ma Suning è tiepida su questo aspetto e vuole solo soldi per vendere Big Rom. Anche ilper il passaggio dial. I rossoneri sono spettatori interessati della trattativa tra londinesi e Inter, visto che l'arrivo di Big Rom alla corte di Tuchel renderebbe ...

... con la tagliola del settlement agreement per Inter e Roma e l'esclusione dalle coppe del. E ... Ecco, nell'ottica dell'Uefa che in ultima istanza deve salvaguardare la tenuta del sistema, ...- "Abbiamo un gruppo ancora più forte dell'anno scorsoabbiamo aggiunto giocatori forti come Giroud, Maignan, Ballo - Tourè e altri. Penso che siamo ...