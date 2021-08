Perché Facebook vuole diventare il social delle religioni (Di sabato 7 agosto 2021) Aperto ai gruppi cristiani, alle congregazioni, alle chiese diffuse più o meno in tutto il mondo. Ma sono benvenuti anche i credenti islamici, gli ebrei, i buddisti. Facebook non ne fa più mistero: da tempo vuole diventare il social di riferimento per i culti di tutto il mondo. Un progetto che, a quanto spiega questo interessante articolo del New York Times, la società di Mark Zuckerberg stava costruendo da tempo. Ma che – come molte altre cose – ha subito una brusca accelerazione con la pandemia. Tra le partnership note c’è quella con la Chiesa presbiteriana americana, invitata dal social a dicembre 2020. ... Leggi su linkiesta (Di sabato 7 agosto 2021) Aperto ai gruppi cristiani, alle congregazioni, alle chiese diffuse più o meno in tutto il mondo. Ma sono benvenuti anche i credenti islamici, gli ebrei, i buddisti.non ne fa più mistero: da tempoildi riferimento per i culti di tutto il mondo. Un progetto che, a quanto spiega questo interessante articolo del New York Times, la società di Mark Zuckerberg stava costruendo da tempo. Ma che – come molte altre cose – ha subito una brusca accelerazione con la pandemia. Tra le partnership note c’è quella con la Chiesa presbiteriana americana, invitata dala dicembre 2020. ...

Advertising

lucianonobili : Sono molto felice per lo sblocco dei cantieri della metro C che riartiranno, intanto fino a Piazza Venezia, grazie… - TeresaBellanova : Sono notizie come questa a raccontare perchè in Italia una legge contro l'omotransfobia non è più rinviabile. Si me… - Mov5Stelle : Il #RedditoDiCittadinanza non si tocca. Ma si può migliorare, come tutte le cose, potenziamo i controlli e lavoria… - fioredymirtillo : RT @Cloud33177139: @colapri @CriticaScient @Cartabellotta Ma perché parlate a vanvera? Cerchi il gruppo di Eric Grimaldi su Facebook. Terap… - hbahdraward : RT @parallelecinico: Il basket ci manca. E ci manca talmente tanto che gli abbiamo dedicato questo video. ...alzate il volume, perchè la vo… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Facebook Gender Watch: Gay diktat dall'Ue, ma l'Ungheria contrattacca ... francese e ungherese sulla propria pagina Facebook. L'Ungheria è stata attaccata da Bruxelles , ha scritto Judit Varga, 'in un modo senza precedenti e solo perché la protezione dei bambini delle ...

Conte eletto presidente di M5s con il 92,8% ... con grande fiducia, al Movimento e che farò di tutto perché non rimangano afone'. Fico e Di Maio 'Buon lavoro a Giuseppe Conte', ha scritto su Facebook il presidente della Camera Roberto Fico, 'con ...

Zingaretti contro Montesano: 'Perché ti sei ridotto così?' Tiscali.it ... francese e ungherese sulla propria pagina. L'Ungheria è stata attaccata da Bruxelles , ha scritto Judit Varga, 'in un modo senza precedenti e solola protezione dei bambini delle ...... con grande fiducia, al Movimento e che farò di tuttonon rimangano afone'. Fico e Di Maio 'Buon lavoro a Giuseppe Conte', ha scritto suil presidente della Camera Roberto Fico, 'con ...