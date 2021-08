Perché anche oggi i giornali esteri parlano di Jacobs e steroidi (Di sabato 7 agosto 2021) Nella pioggia di recriminazioni che questa mattina popolano i giornali inglesi per i successi dell’Italia nelle gare di atletica alle Olimpiadi di Tokyo 2020, c’è anche un duro attacco a Giacomo Spazzini, ex nutrizionista di Marcell Jacobs. Proviene in particolare da due articoli, uno pubblicato sul Times e uno sul quotidiano sportivo francese L’Equipe, in cui viene sottolineato il coinvolgimento di Spazzini in un’inchiesta per “traffico di steroidi anabolizzanti”. “La polizia accusa il nutrizionista del campione italiano dei 100 metri per steroidi”, si legge sull’autorevole quotidiano ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 7 agosto 2021) Nella pia di recriminazioni che questa mattina popolano iinglesi per i successi dell’Italia nelle gare di atletica alle Olimpiadi di Tokyo 2020, c’èun duro attacco a Giacomo Spazzini, ex nutrizionista di Marcell. Proviene in particolare da due articoli, uno pubblicato sul Times e uno sul quotidiano sportivo francese L’Equipe, in cui viene sottolineato il coinvolgimento di Spazzini in un’inchiesta per “traffico dianabolizzanti”. “La polizia accusa il nutrizionista del campione italiano dei 100 metri per”, si legge sull’autorevole quotidiano ...

