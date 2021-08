Per i clandestini sarà un’estate senza Green pass (Di sabato 7 agosto 2021) Roma, 7 ago – Continuano le discussioni politiche sull’introduzione e le modalità d’utilizzo del Green pass. All’interno dei partiti e delle coalizioni di vario schieramento appaiono esserci numerose divergenze ideologiche sulla validità e l’efficacia di uno strumento così limitativo delle libertà personali. Argomentazione spesso utilizzata dai favorevoli è quella relativa alla necessità di limitare la normalità della vita, al fine di ottenere maggiore sicurezza comune. Anche in ragione di ciò, appare necessario denunciare il prorogarsi dell’emergenza relativa all’immigrazione clandestina che l’Italia continua a subire. Aggravata dalla difficoltà sanitaria ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 7 agosto 2021) Roma, 7 ago – Continuano le discussioni politiche sull’introduzione e le modalità d’utilizzo del. All’interno dei partiti e delle coalizioni di vario schieramento appaiono esserci numerose divergenze ideologiche sulla validità e l’efficacia di uno strumento così limitativo delle libertà personali. Argomentazione spesso utilizzata dai favorevoli è quella relativa alla necessità di limitare la normalità della vita, al fine di ottenere maggiore sicurezza comune. Anche in ragione di ciò, appare necessario denunciare il prorogarsi dell’emergenza relativa all’immigrazione clandestina che l’Italia continua a subire. Aggravata dalla difficoltà sanitaria ...

