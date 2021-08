Pentathlon, Olimpiadi Tokyo: maltrattamenti al cavallo. Espulso l’allenatrice Kim Raisner (Di sabato 7 agosto 2021) Bruttissimo episodio nel Pentathlon moderno alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Kim Raisner, ex pentatleta oggi allenatrice, è stata espulsa per aver preso ripetutamente a pugni un cavallo durante la prova del salto a ostacoli di equitazione. La notizia è arrivata nella mattina italiana tramite una nota ufficiale dell’organo mondiale di Pentathlon Moderno, l’UPIM. I fatti risalgono a venerdì 6 agosto, in un momento molto particolare della gara: Annika Schleu, atleta seguita da Raisner, è in lizza per la medaglia d’oro. Da regolamento, ogni fantino deve concorrere con un ... Leggi su oasport (Di sabato 7 agosto 2021) Bruttissimo episodio nelmoderno alledi2020. Kim, ex pentatleta oggi allenatrice, è stata espulsa per aver preso ripetutamente a pugni undurante la prova del salto a ostacoli di equitazione. La notizia è arrivata nella mattina italiana tramite una nota ufficiale dell’organo mondiale diModerno, l’UPIM. I fatti risalgono a venerdì 6 agosto, in un momento molto particolare della gara: Annika Schleu, atleta seguita da, è in lizza per la medaglia d’oro. Da regolamento, ogni fantino deve concorrere con un ...

