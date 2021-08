Parte il bonus rottamazione tv | domande dal 23 agosto | sconto del 20% sul prezzo d' acquisto

(Di sabato 7 agosto 2021) Il decreto firmato dal ministro Giancarlo Giorgetti è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e contiene anche il modulo per richiedere l'incentivo da consegnare al rivenditore o in una isola ...

Il bonus vale uno sconto del 20% sul prezzo d'acquisto, fino a massimo di 100 euro e non ha limiti di Isee. E' cumulabile con il vecchio incentivo che rimane in vigore. 7 agosto 2021

Dal 23 agosto i cittadini potranno richiedere il bonus rottamazione tv per l'acquisto di televisori compatibili con i nuovi standard tecnologici. Per ottenerle l'incentivo basterà scaricare l'apposito modulo (pubblicato in Gazzetta Ufficiale). A partire dal 23 agosto, scatta il nuovo bonus per la rottamazione dei vecchi televisori che risulteranno obsoleti con l'adozione della nuova tecnologia digitale.