Paola Ferrari lascia la Rai: ecco perché (Di sabato 7 agosto 2021) Dopo i Mondiali del 2022 Paola Ferrari saluterà la Rai dove ha seguito lo sport e il calcio per tantissimi anni. Ne spiega lei stessa i motivi. Leggi su comingsoon (Di sabato 7 agosto 2021) Dopo i Mondiali del 2022saluterà la Rai dove ha seguito lo sport e il calcio per tantissimi anni. Ne spiega lei stessa i motivi.

Advertising

Corriere : Paola Ferrari lascia la Rai nel 2022: «Mi dicono che sono vecchia» - giu_es : Paola Ferrari “La Leotta esprime troppo la sua sensualità”. Lei che mostra la patacca in Mondovisione che esprimeva… - RepSpettacoli : Paola Ferrari: 'Dopo i Mondiali del Qatar lascio la Rai, largo ai giovani' [di Silvia Fumarola] [aggiornamento dell… - Marilenapas : RT @repubblica: Paola Ferrari: 'Dopo i Mondiali del Qatar lascio la Rai, largo ai giovani' - impeto_dark : Paola Ferrari: ' non condivido l'esprimere in modo troppo vigoroso la sensualiltà di Diletta Leitartikel”. Disse… -