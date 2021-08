Pallanuoto femminile | Olimpiadi Tokyo | USA in trionfo | vittoria sulla Spagna per 14-5

(Di sabato 7 agosto 2021) Gli USA vincono il torneo dialledi: le statunitensi dominano l’atto conclusivo e sconfiggono per 14-5, in una partita condotta dal primo all’ultimo minuto, la, che deve accontentarsi dell’argento. Le statunitensi, infatti, sono partite forti ed hanno subito trovato il break andando sul 2-0 e poi chiudendo il primo quarto avanti 4-1, anche grazie ad una gran prova di Ashleigh Johnson tra i pali. Nel secondo periodo le americane sono scappate sul 6-1, rilassandosi nel finale e consentendo alle iberiche di accorciare fino al 7-4. Il vantaggio americano si è ...

SinfoniaZen : ???? #GiochiOlimpici #Tokyo2020 , #waterpolo femminile: gli USA conquistano la terza medaglia d'oro consecutiva ??… - ricardorubio44 : 1??5???? La Nazionale della pallanuoto femminile ha vinto la medaglia d'argento dopo un fantastico torneo e una brut… - ricardorubio44 : Alle 9.30 la finale della pallanuoto femminile tra la Spagna e gli Stati Uniti. Per le spagnole impresa difficile m… - Riccard39579881 : Bronzo Ungheria nella pallanuoto femminile con gol ungherese dalla propria porta - toMMilanello : Alle 9:30 si assegna l’oro nella #pallanuoto femminile: la finale è tra #ESP e #USA. #waterpolo #Tokyo2020 #GiochiOlimpici -

DIRETTA SPAGNA USA (RISULTATO 4 - 7): INTERVALLO Siamo giunti al secondo tempo della finale ditra Spagna e Usa. Le americane hanno chiuso la prima frazione avanti per quattro reti ad uno e sembrano letteralmente volare alla conquista della medaglia d'oro. Ricordiamo che la ...9.30 - INIZIA IL MATCH! 9.15 - Buongiorno e benvenuti alla diretta testuale di Sportface.it di Spagna - USA , match valevole per la finaleper la medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Tokyo ...L'Ungheria si mette al collo la medaglia di bronzo del torneo di pallanuoto femminile alle Olimpiadi di Tokyo: le magiare salgono sul gradino più basso del podio, in attesa della finalissima per l'oro ...LIVE - Spagna-Usa, finale pallanuoto femminile Tokyo 2020: RISULTATO in DIRETTA. Segui gli aggiornamenti in tempo reale ...