Pallanuoto femminile, Olimpiadi Tokyo: Ungheria di bronzo, vittoria sul ROC per 11-9 (Di sabato 7 agosto 2021) L'Ungheria si mette al collo la medaglia di bronzo del torneo di Pallanuoto femminile alle Olimpiadi di Tokyo: le magiare salgono sul gradino più basso del podio, in attesa della finalissima per l'oro Spagna-USA, dopo aver superato per 11-9 in una partita più tirata di quanto non dica il punteggio, il ROC. Le ragazze di Attila Biro, infatti, iniziano bene il primo quarto, ma poi fanno rimontare, prima di impattare sul 2-2. Nel secondo periodo, chiuso sul 7-5, le ungheresi trovano finalmente il break, scappano via e sembrano poter controllare l'incontro. Il vantaggio magiaro svanisce però ...

