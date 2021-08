Pallamano, Olimpiadi Tokyo: il bronzo va alla Spagna, sconfitto il sorprendente Egitto 33-31 (Di sabato 7 agosto 2021) Si è assegnata questa mattina la prima medaglia della Pallamano alle Olimpiadi di Tokyo, con la Spagna che ha sconfitto 33-31 l’Egitto, sorpresa del torneo maschile ma dopo l’exploit dei Mondiali casalinghi sempre più tra le grandi di questo sport. Il primo allungo della partita è targato proprio dai nordafricani, che si sono portati sul 5-2 all’8?, mentre gli iberici hanno risposto ritrovando il vantaggio al 12? sul 6-5, firmato dal solito Alex Dujshebaev, trascinatore della formazione spagnola. A questo punto Raul Entrerrios e compagni hanno provato più volte la fuga, ... Leggi su oasport (Di sabato 7 agosto 2021) Si è assegnata questa mattina la prima medaglia dellaalledi, con lache ha33-31 l’, sorpresa del torneo maschile ma dopo l’exploit dei Mondiali casalinghi sempre più tra le grandi di questo sport. Il primo allungo della partita è targato proprio dai nordafricani, che si sono portati sul 5-2 all’8?, mentre gli iberici hanno risposto ritrovando il vantaggio al 12? sul 6-5, firmato dal solito Alex Dujshebaev, trascinatore della formazione spagnola. A questo punto Raul Entrerrios e compagni hanno provato più volte la fuga, ...

LIVE Francia-Danimarca, Finale Olimpiadi pallamano in DIRETTA: match incerto per l'oro CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E' arrivato il momento si assegnare il podio nel torneo olimpico di pallamano maschile e dopo la finale per il terzo posto tra Egitto e Spagna vedrà disputars ...

Olimpiadi, un'Italia da sogno insegue altre medaglie: ecco le gare di oggi L'Italia brilla alle Olimpiadi, ma non è ancora finita. Nella penultima giornata di gare, sabato 7 agosto, ci sono altre opportunità per gli azzurri.

