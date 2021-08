Pallamano, Olimpiadi Tokyo: Francia da medaglia d’oro, la Danimarca si arrende 25-23 (Di sabato 7 agosto 2021) Dopo l’argento a Rio 2016, la Francia torna a vincere il torneo olimpico di Pallamano maschile, piegando la Danimarca per 25-23 al termine di una partita in cui i transalpini hanno più volte avuto la sensazione di mettere in ghiaccio il successo, ma rischiando fino all’ultimo. Prime fasi di gioco ad altissima velocità, con il primo doppio vantaggio che è arrivato addirittura al 14? sul 6-4, messo a segno da Nikola Karabatic, probabilmente alla sua ultima presenza con la maglia della nazionale. I danesi, trascinati da Mikkel Hansen e Mathias Gidsel hanno pian piano rintuzzato il gap, ma senza riuscire a pareggiare, mollando la presa nel ... Leggi su oasport (Di sabato 7 agosto 2021) Dopo l’argento a Rio 2016, latorna a vincere il torneo olimpico dimaschile, piegando laper 25-23 al termine di una partita in cui i transalpini hanno più volte avuto la sensazione di mettere in ghiaccio il successo, ma rischiando fino all’ultimo. Prime fasi di gioco ad altissima velocità, con il primo doppio vantaggio che è arrivato addirittura al 14? sul 6-4, messo a segno da Nikola Karabatic, probabilmente alla sua ultima presenza con la maglia della nazionale. I danesi, trascinati da Mikkel Hansen e Mathias Gidsel hanno pian piano rintuzzato il gap, ma senza riuscire a pareggiare, mollando la presa nel ...

