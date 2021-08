Pacos de Ferreira vs Famalicao: pronostico e probabili formazioni (Di sabato 7 agosto 2021) Dopo il quinto posto della scorsa stagione, il Pacos de Ferreira inizierà la sua stagione di Primeira Liga domenica con uno scontro casalingo contro il Famalicao. Gli Os Castores affronteranno questa stagione senza l’allenatore Pepa, che ha lasciato in estate, e saranno desiderosi di ripetere il successo della scorsa stagione sotto la nuova guida di Jorge Simao. Il calcio di inizio di Pacos de Ferreira vs Famalicao è previsto per domani, domenica 8 agosto 2021 alle 21:30. Pacos de Ferreira vs Famalicao: come ripartono le due ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 7 agosto 2021) Dopo il quinto posto della scorsa stagione, ildeinizierà la sua stagione di Primeira Liga domenica con uno scontro casalingo contro il. Gli Os Castores affronteranno questa stagione senza l’allenatore Pepa, che ha lasciato in estate, e saranno desiderosi di ripetere il successo della scorsa stagione sotto la nuova guida di Jorge Simao. Il calcio di inizio didevsè previsto per domani, domenica 8 agosto 2021 alle 21:30.devs: come ripartono le due ...

