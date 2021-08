(Di sabato 7 agosto 2021) Finalmente ibattono un colpo. Il team esports è riuscito ad ottenere la sua prima vittoria nellain questo 2021: unche potrebbe consentire alla squadra di mettersi alle spalle una stagione davvero molto difficile. Il 3-0 ai danni dei Boston Uprising certifica non solo la prima affermazione della stagione, ma anche il primo squillo a distanza di quasi un. Chiaramente una rondine non fa primavera: la probabilità che iriescano a raggiungere la post-season è veramente bassa (attualmente il ...

Advertising

esports247_it : Overwatch League, fine dell'incubo per i Vancouver Titans: ritorno al successo dopo un anno - Soldier76bot : RT @GamingToday4: Overwatch: importanti sponsor dicono addio alla Overwatch League dopo lo scandalo di Blizzard - GamingToday4 : Overwatch: importanti sponsor dicono addio alla Overwatch League dopo lo scandalo di Blizzard - GamingTalker : Overwatch League inizia a perdere molti sponsor, tra cui Pringles e Coca-Cola, dopo la causa di Activision Blizzard… - EsportsWebit : Overwatch League: anche Coca Cola e State Farm abbandonano la lega -

Ultime Notizie dalla rete : Overwatch League

Lapotrebbe perdere due importanti sponsor dopo la causa per discriminazione e molestie sessuali che vede coinvolta Activision Blizzard . Un nuovo rapporto del Washington Post afferma ...... Call of Duty , World of Warcraft e), è nel mirino per molestie sessuali e ... l'onda lunga del #MeToo aveva colpito nel 2018 anche Riot Games , l'ideatrice diof Legends , quando un'...Activision Blizzard ancora nella bufera. Dopo T-Mobile e Kellogg's, tutti gli altri sponsor stanno rivalutando la loro presenza. La Townsend lascia.Dopo lo scandalo che ha colpito Blizzard, alcuni importanti sponsor rivalutano il loro rapporto con la Overwatch League ...