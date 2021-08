Ostiense | ruba borsa ad una donna e tenta la fuga | bloccato da una pattuglia della Polizia Locale

(Di sabato 7 agosto 2021) CRONACA DI ROMA – È stata unadi passaggiodi Roma Capitale, I Gruppo “ex Trevi”, durante i consueti controllizona a bloccare in piazzaleun cittadino di nazionalità rumena di 24 anni. Sono state le urla di unaad attirare l’attenzione degli agenti, dopo che l’uomo le aveva appena sottratto lava di allontanarsi. Il ventiquattrenne, in possesso anche di un coltello a serramanico, al termine delle procedure di identificazione è stato tratto in arresto con l’accusa di furto.

Ultime Notizie dalla rete : Ostiense ruba

Il Foglio

stata una pattuglia di passaggio della Polizia Locale di Roma Capitale, I Gruppo "ex Trevi", durante i consueti controlli della zona a bloccare in piazzaleA. P., cittadino di nazionalità rumena di 24 anni. Sono state le urla di una donna ad attirare l'attenzione degli agenti, dopo che l'uomo le aveva appena sottratto la borsa e tentava di ...... le questioni societarie non vanno mai in vacanza e così il nuovo stadiola scena. Ad esempio, se al momento l' area della Tiburtina (ex Centro Carni) sembra avere meno vincoli di(...L'uomo aveva un coltello a serramanico, è stato arrestato per furto. È stata una pattuglia di passaggio della Polizia Locale di Roma Capitale, I Gruppo “ex Trevi”, durante i consueti controlli della z ...L'attrice, molto amata da Bellocchio, Giordana, Sorrentino e Garrone, debutta come regista e sceglie la Capitale come teatro della sua storia. "Questa città non si salverà con altre e continue lamente ...