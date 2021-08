“Oro per Gran Bretagna? No, per l’Italia”: la telecronaca inglese è virale (Video) (Di sabato 7 agosto 2021) Roma, 7 ago – Avanti con la telecronaca della tv inglese. “Sarà oro per la Gran Bretagna?“, grida il telecronista britannico pregustando la vittoria. Ma è solo un’illusione, un attimo, una frazione di secondo. Prima di rendersi conto che no, Filippo Tortu brucia l’avversario e lo beffa. L’oro nella 4×100 lo vinciamo noi. “Nooo… per l’Italia“, urla il giornalista britannico, d’un tratto sconcertato e depresso. Nel 2021 è soltanto l’ultima sconfitta della sua nazione contro l’Italia. “Oro per la Gran Bretagna? Noo..”. La telecronaca ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 7 agosto 2021) Roma, 7 ago – Avanti con ladella tv. “Sarà oro per la?“, grida il telecronista britannico pregustando la vittoria. Ma è solo un’illusione, un attimo, una frazione di secondo. Prima di rendersi conto che no, Filippo Tortu brucia l’avversario e lo beffa. L’oro nella 4×100 lo vinciamo noi. “Nooo… per“, urla il giornalista britannico, d’un tratto sconcertato e depresso. Nel 2021 è soltanto l’ultima sconfitta della sua nazione contro. “Oro per la? Noo..”. La...

chetempochefa : INCREDIBILE ???? Oro per l’Italia anche nella 4x100 m con i fantastici Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Fausto Desalu e… - Lucaargentero : Per l’oro si gode…ma vuoi mettere avere dietro gli inglesi…? WHAT A GOOOOODIMENT!!!!!!! - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA, STAFFETTA 4X100 M.: ORO PER L'ITALIA #SkySport #Tokyo2020 - perfectderavin : RT @yleniaindenial1: metti un po’ di atletica leggera perché ho voglia di oro anzi leggerissima medaglie senza mistero ori ma non troppi me… - lokisuperstark : La Madison non sarà fatta per noi italiani ma l'importante è che la Francia non sia oro o argento E quindi va tutto… -