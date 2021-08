Ondate di caldo e alluvioni, il mondo della crisi climatica: “Ci siamo già dentro, necessarie azioni immediate” (Di sabato 7 agosto 2021) È da tempo che assistiamo a fenomeni meteorologici di cui ci sono pochi precedenti, sia per la violenza ma soprattutto per la frequenza con cui colpiscono. Benvenuti nell’epoca della crisi climatica, in cui in realtà stiamo vivendo già da un po’. Le alluvioni devastanti che solo poco tempo fa hanno colpito la Germania e la Cina, le temperature record che si sono registrate in Canada e nel Sud Italia sono un anticipo della nuova normalità, quella che abbiamo iniziato a plasmare dalla Rivoluzione Industriale fino a oggi. Uno sconvolgimento climatico che riguarda tutto il sistema Terra, e per cui abbiamo ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 7 agosto 2021) È da tempo che assistiamo a fenomeni meteorologici di cui ci sono pochi precedenti, sia per la violenza ma soprattutto per la frequenza con cui colpiscono. Benvenuti nell’epoca, in cui in realtà stiamo vivendo già da un po’. Ledevastanti che solo poco tempo fa hanno colpito la Germania e la Cina, le temperature record che si sono registrate in Canada e nel Sud Italia sono un anticiponuova normalità, quella che abbiamo iniziato a plasmare dalla Rivoluzione Industriale fino a oggi. Uno sconvolgimento climatico che riguarda tutto il sistema Terra, e per cui abbiamo ...

Advertising

NewSicilia : #Meteo #Sicilia, un altro weekend caldo in #Sicilia, con allerte per rischio incendi e ondate di calore, ma arrivan… - pepo1913 : RT @le_scienze: #clima #caldo #riscaldamento_globale Il cambiamento climatico frantuma i record delle ondate di calore - FogliaviolaCom : La prossima settimana sono previste ondate di calore eccessive con gradi da bollino rosso e lunghi giorni di caldo… - AnastasiaLatini : Situazione drammatica in #Grecia, devastata dagli #incendi. Ondate di caldo e forti venti rendono i roghi impossibi… - a_denigris : Ondate di caldo, ondate di covid, ondate di sfighe, mai un'ondata di gioie. -