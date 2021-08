Olimpiadi Tokyo | risultati e medaglie di oggi 8 agosto

(Di domenica 8 agosto 2021) Ledi2021 stanno per concludersi:, domenica 8, si assegnano gli ultimi 13 dei 339 titoli in palio. Gli ori di giornata saranno distribuiti in questi sport: atletica, basket, boxe, ginnastica ritmica, ciclismo su pista, pallanuoto, pallamano e volley. Atletica, maratona maschile 1 2 3 Ciclismo su pista, omnium femminile 1 2 3 Ciclismo su pista, sprint femminile 1 2 3 Ciclismo su pista, keirin maschile 1 2 3 Ginnastica ritmica, all-around a squadre 1 2 3 Basket, torneo femminile 1 2 3 Francia Volley, torneo femminile 1 2 3 Boxe, -60 kg femminile 1 2 3 Sudaporn Seesondee (Thailandia) 3 Mira Marjut ...

Advertising

Eurosport_IT : ?? | Nella storia delle Olimpiadi, l'Italia non aveva MAI vinto 4 ori nell'atletica: a Tokyo scriviamo la storia! ??… - CB_Ignoranza : La nazionale canadese femminile di calcio ha appena vinto l’Oro alle Olimpiadi di Tokyo. A segnare il rigore decisi… - Eurosport_IT : Quanto si è goduto questo momento Luigi Busà? ?????? Il Gorilla d'Avola vince la prima storica medaglia d'oro delle O… - GlobalShowGSRa1 : #Tokyo2020 #Lotta: #AbrahamConyedo vince il #bronzo - ImpieriFilippo : RT @SportRepubblica: Benvenuti all'Hotel Covid, dove muoiono i sogni olimpici -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Tokyo

Quando il poliziotto fermerà il rapinatore in fuga dalla banca […], pessimo affare: un buco da 20 miliardi Il motto sportivo delleè "Più veloce, più in alto, più forte - ...23.40: Buonasera agli amici di OA Sport e benvenuti dalla diretta live dell'ultima giornata di gare dell'atletica leggera allediBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA ...“Poteva andare meglio, ma è stato comunque magnifico”. Olimpiadi Tokyo 2020: finale staffetta, parla l’imperiese Davide Re. Queste le parole del primatista imperiese Davide Re a poche ore dalla finale ...Le Olimpiadi di Tokyo 2021 stanno per concludersi: oggi, domenica 8 agosto, si assegnano gli ultimi 13 dei 339 titoli in palio. Gli ori di giornata saranno distribuiti in questi sport: atletica, baske ...