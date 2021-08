Olimpiadi Tokyo | Italia multicolore | Abraham Conyedo | medaglia di bronzo nella lotta grecoromna

Advertising

Eurosport_IT : ?? | Nella storia delle Olimpiadi, l'Italia non aveva MAI vinto 4 ori nell'atletica: a Tokyo scriviamo la storia! ??… - CB_Ignoranza : La nazionale canadese femminile di calcio ha appena vinto l’Oro alle Olimpiadi di Tokyo. A segnare il rigore decisi… - Eurosport_IT : Quanto si è goduto questo momento Luigi Busà? ?????? Il Gorilla d'Avola vince la prima storica medaglia d'oro delle O… - UgoBaroni : RT @Eurosport_IT: I nostri 4 ragazzi sono andati forte? ???????? ?? Velocità media: 38,52 km/h ?? Picco massimo: 41,3 km/h Scopri di più: http… - MiryanaBim : RT @Eurosport_IT: La nuova regina della marcia! ??????????? Rivivi l'oro: -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Tokyo

DALL'INVIATO A. Il podio ha tre posti e a volte risulta essere troppo stretto per le gemelle Dina e Arina Averina, grandi protagoniste della ginnastica ritmica. Se poi succede alle, sono lacrimoni ...Quarta posizione per un altro sud - coreano, Jinhwa Jung con 1466 punti, quinto il ceco Martin Vlach con 1462, mentre è sesto il magiaro Adam Marosi con 1461. Chiude al settimo posto il francese ...Che gli italiani, ormai inebriati da questa estate di successi sportivi, fossero in visibilio per le prestazioni degli azzurri alle Olimpiadi di ...Il CONI Trento e il Trentino celebrano Ruggero Tita. Medaglia storica.,Ruggero Tita (Fiamme Gialle) è la prima medaglia d’oro trentina nella storia dei Giochi ...