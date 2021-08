Olimpiadi Tokyo 2021 | le speranze di medaglia dell’Italia Borsino 8 agosto | quota 40 possibile?

(Di sabato 7 agosto 2021) L’Italia ha già stabilito il record di medaglie vinte in una stessa Olimpiade, ben 39. Manca una sola giornata al termine dei Giochi e la domanda sorge spontanea: saràandare a toccare la simbolica e straordinaria40? Andiamo a scoprire su quali gare dovremo fare affidamento.DIITALIACICLISMO SU PISTA Non avremmo dubbi nell’indicare Elisa Balsamo come sicura candidata ad unanell’omnium, anzi ne abbiamo a lungo caldeggiato l’impiego a scapito di una Elisa Paternoster distante dalla forma ideale. Senonché ...

Advertising

Eurosport_IT : ?? | Nella storia delle Olimpiadi, l'Italia non aveva MAI vinto 4 ori nell'atletica: a Tokyo scriviamo la storia! ??… - CB_Ignoranza : La nazionale canadese femminile di calcio ha appena vinto l’Oro alle Olimpiadi di Tokyo. A segnare il rigore decisi… - Eurosport_IT : Quanto si è goduto questo momento Luigi Busà? ?????? Il Gorilla d'Avola vince la prima storica medaglia d'oro delle O… - VirginRadioIT : Jessica Springsteen argento alle #Olimpiadi di #Tokio2020: seconda con la squadra USA nel salto a ostacoli… - AleGnocchi : RT @tribuna_treviso: [TOKYO 2020] E’ la 39esima medaglia per gli azzurri. Solo settimi Viviani e Consonni nella Madison. Baldassari è sesta… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Tokyo

...dei medagliati azzurri LA POLEMICA Jacobs in prima pagina sul TimesDiretta Ciclismo su pista, Madison Non è l'atletica leggera azzurra che ti aspetti, quella ai Giochi Olimpici di...... The Voice Senior (talent show), in onda alle 21.25 su Rai 1 Il circolo degli anelli (Speciale quotidiano sulledi2020), in onda alle 21.20 su Rai 2 Una Vita (telenovela), in onda ...L'Italia non è andata oltre il settimo posto nella finale della staffetta 4x400 maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli azzurri Davide Re, Vladimir Aceti, Edoardo Scotti e Alessandro Sibilio hanno ...Ancora una medaglia per l’Italia alle Olimpiadi Tokyo 2020: a vincerla Abraham Conyedo, che si è aggiudicato il bronzo nella prova di lotta libera categoria 97 kg. Olimpiadi Tokyo 2020, Abraham ...