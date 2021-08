Olimpiadi | risultati live oggi | Conyedo bronzo nella lotta | medaglia 39 per l' Italia

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA, ORO PER ANTONELLA PALMISANO NELLA 20KM DI MARCIA FEMMINILE ??… - SkyTG24 : Italia nella leggenda: la #staffetta #4x100m conquista l'oro con Jacobs, Tortu, Desalu e Patta a #tokyo2020… - SkyTG24 : Un’altra medaglia d'oro azzurra è arrivata dal #karate, Luigi #Busà vince nel -75 kg Kumite??… - _PuntoZip_ : Oggi in radio: Il gran finale delle Olimpiadi di Tokyo su Rai Radio1 con “Sabato e Domenica Sport”. Massimo Barchie… - maddi1703 : RT @AndreaVenanzoni: Dopo questi straordinari risultati alle Olimpiadi sarebbe stato fantastico tenere quelle del 2024 a Roma, ma evidentem… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi risultati

Leitaliane continuano a raccogliere ottimigrazie agli atleti in gara in tutte le discipline.... che ci precede di un soffio al quinto posto con 91.4992 punti: ci riusciranno le azzurre del nuoto sincronizzato a squadre? FINALE NUOTO SINCRONIZZATO A SQUADRETOKYO 2020:E ...Il direttore tecnico dell'atletica azzurra replica alle illazioni in arrivo dagli States. Quando è troppo è troppo. Il direttore tecnico dell'atletica leggera italiana, Antonio La Torre, sbotta dopo i ...Abrham Conyedo ha vinto la medaglia di bronzo per l'Italia della lotta libera alle Olimpiadi di Tokyo 2020. È la numero 39 del medagliere ...