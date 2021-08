Olimpiadi, pagelle Italia 7 agosto: Conyedo sfrutta l’occasione, brave le azzurre del nuoto artistico (Di sabato 7 agosto 2021) pagelle Italia Olimpiadi SABATO 7 agosto Giovanna Epis (atletica), 5,5: era l’unica Italiana in gara nella maratona femminile e chiude 32ma in 2h35’09”. Ottiene la miglior prestazione personale dell’anno. Le aspettative non erano elevate, ma forse era lecito attendersi qualcosa in più in termini di piazzamento finale. Giulia Molinaro e Lucrezia Colombotto Rosso (golf), 5: non una buona Olimpiade, restano sin dal primo giro a distanza siderale dalle prime. C’è ancora tanto da lavorare nel golf femminile. Silvia Semeraro (karate), 6,5: è la prima delle escluse dalla semifinale nella categoria +61 kg del ... Leggi su oasport (Di sabato 7 agosto 2021)SABATO 7Giovanna Epis (atletica), 5,5: era l’unicana in gara nella maratona femminile e chiude 32ma in 2h35’09”. Ottiene la miglior prestazione personale dell’anno. Le aspettative non erano elevate, ma forse era lecito attendersi qualcosa in più in termini di piazzamento finale. Giulia Molinaro e Lucrezia Colombotto Rosso (golf), 5: non una buona Olimpiade, restano sin dal primo giro a distanza siderale dalle prime. C’è ancora tanto da lavorare nel golf femminile. Silvia Semeraro (karate), 6,5: è la prima delle escluse dalla semifinale nella categoria +61 kg del ...

