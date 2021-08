Olimpiadi | oggi la chiusura Tokyo 2020

Advertising

SkyTG24 : Italia nella leggenda: la #staffetta #4x100m conquista l'oro con Jacobs, Tortu, Desalu e Patta a #tokyo2020… - SkyTG24 : Un’altra medaglia d'oro azzurra è arrivata dal #karate, Luigi #Busà vince nel -75 kg Kumite??… - SkyTG24 : Il medagliere azzurro di #Tokyo2020 oggi si arricchisce di 3 splendidi ori con Palmisano nella marcia, Busà nel kar… - Benniiboh : doppia tristezza oggi perché finiscono le olimpiadi il che significa che gli esami sono sempre più vicini capite che amarezza - GigioFigio : RT @Axen0s: non fosse stato per i giggini e i loro Toy boy della corrente Thailandese tra 3anni avremmo corso il rischio di ospitare le oli… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi oggi

Sedicesimo e ultimo giorno di gare alledi Tokyo . Terminaun'edizione che ha regalato grandissime emozioni alla spedizione italiana., prima della cerimonia di chiusura (ore 13,00 italiane) dove come portabandiera tricolore ...... Yassine Rachik, Yassine El Fathaoui 03.00 CICLISMO SU PISTA " Omnium femminile: Elisa Balsamo 04.00 GINNASTICA RITMICA " All - around a squadre, finale: Italia Cerimonia chiusura: orario, ...La spoletina Agnese Duranti , 20 anni, è un pezzo forte della spedizione umbra all'Olimpiade di Tokyo 2020 . Con le Farfalle della ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca delle qualifiche - Le dichiarazioni delle Farfalle - VIDEO delle Farfalle Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale all-around per grup ...