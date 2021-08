Olimpiadi | medaglia d’argento nel salto ad ostacoli per Jessica Springsteen | la figlia del “Boss” vince con la squadra Usa

Advertising

Eurosport_IT : LUIGIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII BUSÀÀÀÀÀÀÀ ?? Il Gorilla d'Avola vince la medaglia d'oro nel Kumite -… - Eurosport_IT : Quanto si è goduto questo momento Luigi Busà? ?????? Il Gorilla d'Avola vince la prima storica medaglia d'oro delle O… - repubblica : Olimpiadi, Italia nella leggenda: anche la staffetta 4x100 e' medaglia d'oro - flamanc24 : RT @Eurosport_IT: Niente medaglia per Doncic e la Slovenia: il bronzo va all'Australia! ???????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #Basketball… - onvlysofi : RT @rtl1025: ?? 'Ora posso sdebitarmi con mia madre'. Dopo aver vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi di #Tokyo2020 con la #4x100, #Fausto… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi medaglia

d'argento per Jessica Springsteen, la figlia di Bruce, nel salto a ostacoli a squadre. Gli Usa sono arrivati alle spalle della Svezia e davanti al Belgio. La gara ? La figlia del Boss, in ...... anche se nel presente c'è una delusione cocente, col sognosfumato proprio alla fine. ... Mills 42, Ingles 16, Landale 14 Slovenia : Doncic 22, Prepelic 18, Tobey 13 Leggi i commenti:...L'italo-cubano Abraham Conyedo ha vinto la medaglia di bronzo nella lotta a Tokyo 2020. L'azzurro ha superato in rimonta, per 6-2, il turco Karadeniz con un parziale finale di 6-0 dopo i primi punti m ...07 ago 2021 - La campionessa d'equitazione, eliminata dal concorso individuale, si è rifatta grazie alla squadra Usa.