Olimpiadi | l’Italia del miracolo sportivo In attesa di costruire un nuovo boom economico

Era il 1960 quando Livio Berruti, Nino Benvenuti, la squadra di pallanuoto di Gianni Lonzi e alte stelle nascenti dello sport nazionale, vincevano la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Roma. Nello stesso tempo, quasi senza rendersene conto, l'Italia contadina cambiò pelle: diventò un paese manufatturiero in dimensione industriale. Oggi occorrono politiche nuove e imprenditori coraggiosi per rilancioare il Pçaese stremato dal covid

