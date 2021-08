Olimpiadi, la mamma dell’oro Desalu rinuncia alla tv: “Non posso, stasera lavoro come badante” (Di sabato 7 agosto 2021) La mamma dell’oro Desalu non va in tv: “lavoro come badante” Veronica, la mamma di Fausto Desalu, l’atleta italiano vincitore dell’oro nella staffetta 4×100 alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha dovuto rinunciare a un collegamento in tv perché impegnata a lavorare come badante. La notizia, che in breve tempo ha fatto il giro dei social, è stata data direttamente da Alessandra De Stefano, conduttrice della trasmissione di Rai 2, Il circolo degli anelli, alla ... Leggi su tpi (Di sabato 7 agosto 2021) Lanon va in tv: “” Veronica, ladi Fausto, l’atleta italiano vincitorenella staffetta 4×100 alledi Tokyo 2020, ha dovutore a un collegamento in tv perché impegnata a lavorare. La notizia, che in breve tempo ha fatto il giro dei social, è stata data direttamente da Alessandra De Stefano, conduttrice della trasmissione di Rai 2, Il circolo degli anelli,...

carmelitadurso : Quando tornerà a casa gli ha promesso una torta per festeggiare la vittoria alle Olimpiadi ma ieri la mamma di Faus… - Eurosport_IT : Un oro straordinario quella della 14enne Hongchan Quan ?????? Ma la giovane cinese non gareggia per le medaglie ma pe… - RebeccaChiadini : RT @carmelitadurso: Quando tornerà a casa gli ha promesso una torta per festeggiare la vittoria alle Olimpiadi ma ieri la mamma di Fausto D… - dracofelix : RT @claudiosgara: #desalu vince oro alle Olimpiadi. Sua mamma declina invito per intervista causa lavoro, fa la badante e non voleva lasci… - roberto2_lamela : RT @claudiosgara: #desalu vince oro alle Olimpiadi. Sua mamma declina invito per intervista causa lavoro, fa la badante e non voleva lasci… -