Olimpiadi, la cronaca della quindicesima notte: le nostre “Farfalle” della ginnastica ritmica sono in finale, agli Usa l’oro nel basket (Di sabato 7 agosto 2021) quindicesima e penultima notte olimpica, notte azzurra con ancora un po’ di sogni da far avverare dopo tutti quelli, alla vigilia praticamente irrealizzabili, a cui siamo arrivati. La prima gara della notte è stata la Maratona femminile disputata a Sapporo. L’Italia aveva solo Giovanna Epis come rappresentante, che ha ben figurato, chiudendo 32esima a 7’49” dalla vincitrice. La medaglia d’oro è andata alla keniana Peres Jechirchir, davanti alla connazionale Brigid Kosgei. Il loro ritmo negli ultimi cinque chilometri ha stroncato le ultime resistenze di Eunice Chmba del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 7 agosto 2021)e penultimaolimpica,azzurra con ancora un po’ di sogni da far avverare dopo tutti quelli, alla vigilia praticamente irrealizzabili, a cui siamo arrivati. La prima garaè stata la Maratona femminile disputata a Sapporo. L’Italia aveva solo Giovanna Epis come rappresentante, che ha ben figurato, chiudendo 32esima a 7’49” dalla vincitrice. La meda d’oro è andata alla keniana Peres Jechirchir, davanti alla connazionale Brigid Kosgei. Il loro ritmo negli ultimi cinque chilometri ha stroncato le ultime resistenze di Eunice Chmba del ...

