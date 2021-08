Olimpiadi: Italia in finale nelle ritmica. Attesa per Elia Viviani. E il mondo c’invidia la staffetta 4×100 (Di sabato 7 agosto 2021) Oggi, penultimo giorno, l'Italia aspetta buone notizie dalle Farfalle della ginnastica ritmica, andata in finale con il terzo punteggio. Meglio delle azzurre hanno fatto solo Bulgaria e Russia ma in finale si riparte da zero. Nella Madison maschile si punta su Elia Viviani, ma anche Simone Consonni può fare bene. Nella lotta libera spera nel bronzo Abraham Conyedo. Calcio: finale Brasile-Spagna L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 7 agosto 2021) Oggi, penultimo giorno, l'aspetta buone notizie dalle Farfalle della ginnastica, andata incon il terzo punteggio. Meglio delle azzurre hanno fatto solo Bulgaria e Russia ma insi riparte da zero. Nella Madison maschile si punta su, ma anche Simone Consonni può fare bene. Nella lotta libera spera nel bronzo Abraham Conyedo. Calcio:Brasile-Spagna L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Eurosport_IT : ?? | Nella storia delle Olimpiadi, l'Italia non aveva MAI vinto 4 ori nell'atletica: a Tokyo scriviamo la storia! ??… - trash_italiano : io che faccio un viaggio all’estero dopo che l’Italia ha vinto l’Eurovision, gli Europei e svariate medaglie alle O… - OptaPaolo : 5 - Con l'oro nella #4x100m, l'Italia ha conquistato 5 medaglie d'oro nell'atletica in una singola edizione delle O… - ale336CO2 : RT @alexchicchi: Mi ha un pò stufata la retorica sugli italiani di origine straniera che gareggiano alle olimpiadi. Che mezzi pubblici a… - SilviaPalladini : RT @Massi_Guerriero: Oggi Eseosa Fostine Desalu, detto Fausto, è il vero eroe di tutti noi. La madre nigeriana venne in Italia lo ha cresci… -