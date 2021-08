Olimpiadi | il Comitato Esecutivo del CIO potrà decidere di sospendere gli sport dai giochi | sollevamento pesi a rischio

(Di sabato 7 agosto 2021) Ledi Tokyo sono oramai in dirittura d’arrivo e si comincia a pensare anche al prossimo futuro delle manifestazioni a cinque cerchi. Con delle discussioni che riguardano la Carta Olimpica e delle sue eventuali modifiche: la più importante sul tavolo delle discussioni riguarda ildel CIO, che avrà in futuro la possibilità diun determinatodal programma olimpico. Una mossa che rafforza l’organo di governo a cinque cerchi e indebolisce la Sessione, l’assemblea generale dei membri con cui, tra le altre cose, si decideva il destino di alcuni ...

... sotto l'acronimo del Comitato olimpico russo, e Australia. Gli Usa sono comunque la nazione che ha ... ma questo primato non basta per primeggiare nella classifica del medagliere delle Olimpiadi Tokyo ...
... grazie a una sostanziale delega statale, strutturò il Coni non solo come un Comitato olimpico e ... Per quanto anacronistico (era un escamotage sviluppato quando le Olimpiadi erano riservate ai ...