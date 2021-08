Olimpiadi: Brasile medaglia d’oro nel calcio. Battuta la Spagna in finale (2-1 dopo i supplementari) (Di sabato 7 agosto 2021) Dani Alves, 38 anni, capitano fuori quota, ha alzato la medaglia d'oro conquistata dal Brasile nella finale olimpica del calcio. I verdeoro hanno battuto la Spagna per 2-1, dopo i supplementari. La partita è stata giocata all' International Stadium di Yokohama. Nel primo tempo, il Brasile ha sbagliato un rigore con Richarlison al 38'. Poi è stato Cunha a sbloccare il risultato al 47' con un gol su assist dell'eterno Dani Alves. Nella ripresa la Spagna trova il pareggio con Oyarzabal al 16'. Nei supplementari, il ... Leggi su firenzepost (Di sabato 7 agosto 2021) Dani Alves, 38 anni, capitano fuori quota, ha alzato lad'oro conquistata dalnellaolimpica del. I verdeoro hanno battuto laper 2-1,. La partita è stata giocata all' International Stadium di Yokohama. Nel primo tempo, ilha sbagliato un rigore con Richarlison al 38'. Poi è stato Cunha a sbloccare il risultato al 47' con un gol su assist dell'eterno Dani Alves. Nella ripresa latrova il pareggio con Oyarzabal al 16'. Nei, il ...

