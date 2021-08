Olimpiadi 2020 | risultati live sabato 7 agosto | azzurre delle ritmica in finale

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | L'Italia è medaglia d'oro nella staffetta 4x100 delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il quartetto azzurro - Loren… - repubblica : Olimpiadi, Italia nella leggenda: anche la staffetta 4x100 e' medaglia d'oro - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA, ORO PER ANTONELLA PALMISANO NELLA 20KM DI MARCIA FEMMINILE ??… - angiuoniluigi : RT @repubblica: L'Italia è la nuova regina della velocità: ecco chi sono le 4 frecce azzurre - angiuoniluigi : RT @repubblica: Paltrinieri torna in Italia: 'Alla mia Olimpiade do un bel 9 e mezzo' -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi 2020

AGI - Gli Usa hanno vinto la medaglia d'oro nel basket maschile alledi Tokyo. Nella finale hanno sconfitto la Francia per 87 - 82. Miglior realizzatore dell'incontro è stato Kevin Durant con 29 punti.Nella penultima giornata delledi Tokyo, l'Italia va a caccia di altre medaglie per ritoccare ulteriormente il record dei 38 podi. Occhi puntati ancora sul ciclismo e sulla ginnastica ritmica. Basket Gli Usa hanno ...“I Giochi di Pechino 2022? E’ complicato, la Cina è chiusa non solo per noi ma per tutti. Sarà molto difficile fare quello che abbiamo potuto fare in Giappone. Non ci sono voli, c’è la quarantena. Le ...L’Italia di Tokyo 2020 non smette ancora di sorprendere. Una giornata di trionfi che ha visto arrivare tre ori nel medagliere italiano, che ...