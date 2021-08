Nuovo nome per la fascia sinistra: il Napoli segue Estupinian del Villarreal! I dettagli (Di sabato 7 agosto 2021) Importanti novità riguardanti il calciomercato del Napoli. I partenopei sono da tempo alla ricerca di un terzino sinistro e proprio in questo senso ci sono novità. Infatti, secondo quanto riferito dal giornalista Gianluca Di Marzio su Sky Sport, nel radar degli azzurri è finito Pervis Estupinan, ecuadoregno classe 1998 di proprietà del Villarreal. Estupinan è reduce da un'ottima Copa America disputata con l'Ecuador dove ha giocato tutte le partite dal primo minuto, effettuando anche un assist nel match contro il Perù. Nonostante ciò, il Villarreal ha tre terzini a sinistra (Estupinan, Pedraza e Moreno, ndr) ed Estupinan potrebbe lasciare il submarino ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 7 agosto 2021) Importanti novità riguardanti il calciomercato del. I partenopei sono da tempo alla ricerca di un terzino sinistro e proprio in questo senso ci sono novità. Infatti, secondo quanto riferito dal giornalista Gianluca Di Marzio su Sky Sport, nel radar degli azzurri è finito Pervis Estupinan, ecuadoregno classe 1998 di proprietà del Villarreal. Estupinan è reduce da un'ottima Copa America disputata con l'Ecuador dove ha giocato tutte le partite dal primo minuto, effettuando anche un assist nel match contro il Perù. Nonostante ciò, il Villarreal ha tre terzini a(Estupinan, Pedraza e Moreno, ndr) ed Estupinan potrebbe lasciare il submarino ...

