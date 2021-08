Nuovo nome per la fascia sinistra: il Napoli segue Estupinan del Villarreal! I dettagli (Di sabato 7 agosto 2021) Estupinan VILLARREAL - Importanti novità riguardanti il calciomercato del Napoli. I partenopei sono da tempo alla ricerca di un terzino sinistro e proprio in questo senso ci sono novità. LEGGI ANCHE: Torna di moda Amrabat per la mediana: il Napoli lo contende ad un altro club di Serie A Estupinan del Villarreal: è lui l'ultima idea del Napoli Infatti, secondo quanto riferito da AS e confermato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, nel radar degli azzurri è finito Pervis Estupinan, ecuadoregno classe 1998 di proprietà del Villarreal. Estupinan è reduce da ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 7 agosto 2021)VILLARREAL - Importanti novità riguardanti il calciomercato del. I partenopei sono da tempo alla ricerca di un terzino sinistro e proprio in questo senso ci sono novità. LEGGI ANCHE: Torna di moda Amrabat per la mediana: illo contende ad un altro club di Serie Adel Villarreal: è lui l'ultima idea delInfatti, secondo quanto riferito da AS e confermato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, nel radar degli azzurri è finito Pervis, ecuadoregno classe 1998 di proprietà del Villarreal.è reduce da ...

