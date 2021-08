Nuovo casello autostradale Scandicci | ok mozione dalle commissioni Urbanistica e Ambiente e Mobilità

(Di sabato 7 agosto 2021) “Approvata in Commissionecongiunta conlache richiede, nell’ambito del progetto deldiad opera di Autostrade per l’Italia S.P.A., una particolare attenzione per il territorio del Comune di Firenze dove verranno realizzate le opere infrastrutturali dello svincolo. Il progetto, per estensione e complessità, suscita nella popolazione di quel quadrante di città una forte preoccupazione per il probabile impatto ambientale e di aumento del traffico veicolare. Tale nuova ...

Advertising

messveneto : Car e bike sharing e un nuovo parcheggio nell’area del casello di San Gottardo: La Regione ha ceduto l’infrastruttu… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo casello

Il Secolo XIX

... dalponte sul Serchio al complementare asse suburbano che collegherà la via del Brennero alla zona sud della città, fino allo studio per la verifica di fattibilità per una ...REGGIO EMILIA - Torna agli arresti domiciliari un 31enne albanese residente a Reggio, che il 26 agosto del 2019 fu fermato alBologna Fiere sull'autostrada A14 con due quintali di marijuana in auto. Gli furono concessi i domiciliari dopo l'udienza di convalida, e successivamente un meno restrittivo obbligo di dimora ...“Approvata in Commissione Urbanistica congiunta con Ambiente e Mobilità la Mozione che richiede, nell'ambito del progetto del nuovo casello autostradale di ...Mettersi in viaggio in una qualsiasi tratta della rete autostradale italiana rischia di trasformarsi, in questo 2021, in una sintesi perfetta dell'intera annata lavorativa, come un'ultima pena da paga ...