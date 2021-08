Nuova scomparsa per Vite al limite: Gina Krasley perde la vita a soli 30 anni (Di sabato 7 agosto 2021) In un programma come Vite al limite, non è insolito sentir parlare di persone che non ce l’hanno fatta. Gli sforzi del dottor Nowzaradan e dei pazienti hanno reso possibile trasformazioni incredibili, ma c’è anche chi non è riuscito a sopravvivere. Questo è il caso di Gina Krasley, morta il 1° agosto 2021. La donna, apparsa nella quinta puntata dell’ottava edizione dello show, aveva compiuto da poco 30 anni. È stata la famiglia a dare l’annuncio della sua scomparsa. Non ha specificato la causa della morte e ha chiesto ai fan e alle persone care di non acquistare fiori, ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 7 agosto 2021) In un programma comeal, non è into sentir parlare di persone che non ce l’hanno fatta. Gli sforzi del dottor Nowzaradan e dei pazienti hanno reso possibile trasformazioni incredibili, ma c’è anche chi non è riuscito a sopravvivere. Questo è il caso di, morta il 1° agosto 2021. La donna, apparsa nella quinta puntata dell’ottava edizione dello show, aveva compiuto da poco 30. È stata la famiglia a dare l’annuncio della sua. Non ha specificato la causa della morte e ha chiesto ai fan e alle persone care di non acquistare fiori, ...

Advertising

73Orlando73 : RT @Hochyjazz: @MarceVann da oggi si metterà una pietra (non troppo grande) tombale sul quel che era il M5S, è arrivata la fine, e per chi… - MarceVann : RT @Hochyjazz: @MarceVann da oggi si metterà una pietra (non troppo grande) tombale sul quel che era il M5S, è arrivata la fine, e per chi… - Hochyjazz : @MarceVann da oggi si metterà una pietra (non troppo grande) tombale sul quel che era il M5S, è arrivata la fine, e… - UnioneItalia_CS : Ricorre oggi il ventinovesimo anniversario della scomparsa del Prof. Antonio Borme, primo Presidente della nuova Un… - maurizio_tremul : Ricorre oggi ventinovesimo anniversario scomparsa Antonio Borme primo Presidente nuova Unione Italiana. Nel trentes… -