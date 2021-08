Nuoto artistico, parla Beatrice Callegari: “Qualcuno si sta accorgendo dei nostri miglioramenti” (Di sabato 7 agosto 2021) La squadra italiana di Nuoto artistico si è confermata tra le migliori cinque del mondo. Come a Rio 2016 infatti le azzurre hanno conquistato alle Olimpiadi di Tokyo 2020 la quinta posizione, sorpassando nel libero la compagine canadese con un punteggio totale di 184.1372. Le azzurre, seste dopo la routine tecnica, hanno completato il sorpasso confezionando un segmento, denominato “Le guerriere“, che ha ricevuto una valutazione di 92.8000 (27.9000 esecuzione, 37.2000 impressione artistica, 27.7000 difficoltà), rubando l’occhio soprattutto per il tema, legato come si può evincere alla rinascita nell’era pandemica. Malgrado sia sfumato l’obiettivo di ... Leggi su oasport (Di sabato 7 agosto 2021) La squadra italiana disi è confermata tra le migliori cinque del mondo. Come a Rio 2016 infatti le azzurre hanno conquistato alle Olimpiadi di Tokyo 2020 la quinta posizione, sorpassando nel libero la compagine canadese con un punteggio totale di 184.1372. Le azzurre, seste dopo la routine tecnica, hanno completato il sorpasso confezionando un segmento, denominato “Le guerriere“, che ha ricevuto una valutazione di 92.8000 (27.9000 esecuzione, 37.2000 impressione artistica, 27.7000 difficoltà), rubando l’occhio soprattutto per il tema, legato come si può evincere alla rinascita nell’era pandemica. Malgrado sia sfumato l’obiettivo di ...

Advertising

Eurosport_IT : Ma la bellezza del nuoto artistico? ???????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #artisticswimming - scimmiella : Bellissimo il nuoto artistico #Tokyo2020 - sononatanera : Le nostre italiane nel nuoto artistico sono state bravissime peccato per il quinto posto ?? #artisticswimming #GIOCHIOLIMPICI - lasciastarevah : io non ci capisco niente di nuoto artistico, ma mi sembrano proprio brave brave #Tokyo2020 - feltowel : Per me è il nuoto artistico #GiochiOlimpici -