Novena a Santa Chiara d’Assisi per chiedere il suo aiuto – 6° giorno

Advertising

TempoPreghiera : Sesto giorno della novena a Santa Filomena - TempoPreghiera : Sesto giorno della novena a Santa Chiara d’Assisi - TempoPreghiera : Quinto giorno della novena a Santa Giovanna Francesca de Chantal - OrnellaFelici : Novena a Santa Chiara di Assisi per ottenere benefici. Oggi, 7 agosto, è il 6° giorno di preghiera: Novena di pregh… - papaboys113 : Novena a Santa Chiara di Assisi per ottenere benefici. Oggi, 7 agosto, è il 6° giorno di preghiera… -

Ultime Notizie dalla rete : Novena Santa

Papaboys 3.0

Il tema di quest'anno: pace, salute e lavoro Preceduta da unadi preghiera iniziata il 29 ... Ogni ora, nel Santuario, viene celebrata laMessa. La celebrazione principale è quella delle ...SAN SEVERINO MARCHE - In vista della ricorrenza diChiara d'Assisi, esempio e specchio di fraternità, le Clarisse di San Severino Marche hanno deciso di animare lacon la recita, ogni sera alle ore 19, dei vespri e con un programma di ...Santa Chiara d’Assisi (16 luglio 1194 – 11 agosto 1253), dopo aver rifiutato di sposarsi a 15 anni, subito fu scossa dalla predicazione di Francesco, al quale era unita da un rapporto speciale.Inizia oggi, 6 agosto, a Vanze, la novena in onore a Maria SS. Assunta, protettrice della frazione di Vernole, venerata come in tutta la Chiesa Universale il 15 agosto.